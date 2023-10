Real Madrid, două lovituri dintr-un foc! Fotbaliștii și-au dat deja acordul

Florentino Perez vrea să-și asigure pe termen lung serviciile a doi dintre cei mai importanți jucători ai fostei campioane a Europei. Este vorba despre Eduardo Camavinga (20 de ani) și Federico Valverde (25 de ani).

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, primul va semna un contract valabil până în 2029, cu o clauză de reziliere uriașă, în valoare de un miliard de euro. Înțelegerea a fost deja semnată.

Și clauza lui Valverde va fi tot în valoare de un miliard de euro. Sud-americanul și-a dat deja acordul și va semna o nouă înțelegere cu Real Madrid, valabilă până în 2028.

????⚪️ Real Madrid have agreed terms of Fede Valverde new deal — contract now ready until June 2028.

???? €1B release clause confirmed, as called by @tjcope. Agreement done.

Valverde, Camavinga, Vinicius Jr and all the other announcements will be made soon. pic.twitter.com/KzjtbjuuL1