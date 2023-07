Real Madrid a rezolvat al patrulea transfer al perioadei de mercato

Arda Guler (18 ani) de la Fenerbahce este noul jucător al celor de la Real Madrid. Pentru ”puștiul-minune” al Turciei, fosta campioană a Europei va plăti 20 de milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și eventuale bonusuri.

De asemenea, Fenerbahce va păstra și 20% dintr-un viitor transfer al lui Guler. Cele două părți s-au înțeles pentru un contract valabil pe șase sezoane, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Puștiul de 18 ani a avut evoluții impresionante în sezonul precedent pentru Fenerbahce, vicecampioana Turciei. A evouat în 35 de partide, reușind să marcheze de șase ori, cifră la care se adaugă și șapte pase decisive.

