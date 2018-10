Profit de 10 milioane de euro dupa doar 25 de minute jucate! Lovitura pe care o da Barca in iarna: prima mutare a catalanilor

Barcelona ar putea realiza un profit de 10 milioane de euro de pe urma unui fotbalist care a jucat un singur meci pentru catalani.



Malcom nu l-a impresionat pe Valverde, iar presa spaniola noteaza ca jucatorul sud-american va fi primul plecat de pe Camp Nou in momentul in care perioada de mercato din iarna se va deschide.



Tottenham este echipa pregatita sa ii ofere Barcelonei 50 de milioane de euro, noteaza MundoDeportivo. Asta in conditiile in care Barcelona a platit in vara 40 de milioane de euro si l-a transferat pe Malcom dupa un scandal urias cu AS Roma.



Malcom a jucat doar 25 de minute pentru Barcelona pana acum.