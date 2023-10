Presa spaniolă, despre Sergio Ramos: "Nu i-a făcut nicio concesie lui Real. L-a lovit pe Bellingham de parcă era Messi"

Ramos a fost adversarul lui Real Madrid, formație la care a petrecut 16 ani (2005-2021). Așa cum remarcă presa din Spania, experimentatul fundaș central nu a ținut cont de acest aspect pe teren și s-a comportat la fel ca într-un meci obișnuit, ba poate chiar cu mai multă îndârjire.

"După primul minut al meciului l-a lovit pe Rodrygo, transmițând clar că nu îi va face nicio concesie lui Real Madrid. Sergio Ramos a lăsat deoparte latura sentimentală și a jucat meciul Sevilla - Real Madrid de parcă era un El Clasico.

S-a ciocnit cu Rudiger, Vinicius și Camavinga pentru a-și apăra un coechipier, l-a lovit pe Bellingham de parcă era Messi și a căutat golul la fel cum a făcut-o la Lisabona (n.r - în finala UCL din sezonul 2013/2014, contra lui Atletico Madrid, scor 4-1)", a scris Marca.

Un prim astfel de moment tensionat s-a petrecut în minutul 42. Sergio Ramos a intrat într-un conflict cu Antonio Rudiger și a mers la fundașul lui Real pentru a-i cere explicații. Vizibil nervos, Ramos l-a strâns de obraji pe Rudiger, moment în care germanul a râs ironic. În cele din urmă, cei doi fundași au dat-o la pace, ambii find surprinși zâmbind.

