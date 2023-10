Sergio Ramos și-a pierdut cumpătul în Sevilla - Real Madrid: altercație cu Rudiger, care i-a râs în față

Sevilla a condus din minutul 74, după un autogol al lui David Alaba, însă Real Madrid a restabilit rapid egalitatea, la patru minute distanță, grație reușitei lui Dani Carvajal.

Partida de pe Estadio Ramon Sánchez Pizjuan a avut mai multe momente tenionate, iar Sergio Ramos s-a aflat în prim-plan. Integralist la Sevilla, legendarul stoper nu a ținut cont că înfruntă echipa la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei.

Un prim astfel de moment s-a petrecut în minutul 42. Sergio Ramos a intrat într-un conflict cu Antonio Rudiger și a mers la fundașul lui Real pentru a-i cere explicații. Vizibil nervos, Ramos l-a strâns de obraji pe Rudiger, moment în care germanul a râs ironic. În cele din urmă, cei doi fundași au dat-o la pace, ambii find surprinși zâmbind.

RUDIGER is f**king crazy because I don’t think I’ve ever seen anyone laugh at Ramos face ???? pic.twitter.com/w94o0zITlg