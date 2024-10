Ofertă pentru Ansu Fati, după anunțul Barcelonei! Clubul care vrea să-i salveze cariera

Tânărul a avut, însă, parte și de accidentări.



Sezonul trecut, Ansu Fati a petrecut stagiunea, sub formă de împrumut, în Anglia, la Brighton, iar la începutul actualului sezon a revenit la FC Barcelona.

Ansu Fati, accidentat în vară

Accidentat în vară, fotbalistul s-a refăcut în luna septembrie și a fost rezervă neutilizată la trei jocuri ale Barcelonei în campionat: 5-1 vs. Villarreal, 1-0 vs. Getafe și 2-4 vs. Osasuna.

Apoi, a prins 23 de minute cu Alaves, scor 3-0, și 76 de minute cu Sevilla, scor 5-1, dar nu s-a aflat pe teren în duelul cu Real Madrid, scor 4-0.

În schimb, a bifat minute și în UEFA Champions League: două cu Monaco (1-2) și 26 cu Young Boys Berna (5-0). A evoluat și în duelul cu Bayern Munchen (scor 4-1), când s-a aflat pe teren pentru numai cinci minute.