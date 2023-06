Ofertă de 100 de milioane de euro pentru un jucător de la Barcelona. Anunțul lui Joan Laporta

Deși a acuzat mai multe probleme financiare în ultimii ani, Barcelona nu plănuiește să se desparte ușor de vedetele echipei și chiar declară netransferabili anumiți jucători.

Joan Laporta susține că Barcelona a primit anul trecut o ofertă uriașă pentru Frenkie de Jong, însă clubul a decis să nu îl vândă pe mijlocașul olandez care a fost achiziționat în 2019, de la Ajax, pentru 86 de milioane de euro.

"Anul trecut am avut o ofertă de 100 de milioane de euro pentru Frenkie de Jong și am făcut bine că nu l-am vândut. Unii jucători sunt netransferabili", a spus Laporta, la Onze TV3.

Cel mai probabil, oferta pe numele lui Frenkie de Jong a venit de la Manchester United. Presa internațională a scris anul trecut despre interesul clubului de pe Old Trafford pentru mijlocașul olandez, însă ulterior s-a reorientat către Casemiro, cumpărat de la Real Madrid.

Publicația catalană Sport susține că, pe lângă Frenkie de Jong, alți patru jucători de la Barcelona au fost declarați netransferabili de conducere. Este vorba despre Andreas Christensen, Pedri, Ronald Araujo și Ansu Fati.

‼️ President Laporta on Frankie????️:

"Last year we had an €100M offer for Frenkie de Jong and we did well in not selling him.

????There are players that shouldn't be on the market." pic.twitter.com/z9K0LJy7GW