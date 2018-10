Nu scapa nimeni! Perez face "curatenie generala": doi jucatori de top pe lista neagra! Anuntul facut chiar inainte de El Clasico

Real Madrid a castigat meciul cu Viktoria Plzen din UEFA Champions League, scor 2-1, rezultat care i-a salvat postul lui Lopetegui. Cel putin pana la El Clasico din acest weekend.



Lopetegui nu este singurul care poate pleca de la Real daca "galacticii" nu se impun in derby-ul cu Barcelona. Florentino Perez vrea o "curatenie" generala si a trecut pe lista neagra si doi jucatori importanti.

Marcelo si Asensio sunt fotbalistii care l-au deranjat pe presedintele de pe "Bernabeu" prin prestatiile din ultima perioada si vor fi trecuti pe lista de transferuri din iarna, informeaza presa spaniola.

Despre Marcelo s-a scris intens atat in Spania, cat si in Italia ca ar putea ajunge la Juventus, in timp ce Marco Asensio era considerat de multi drept inlocuitorul lui Cristiano Ronaldo.