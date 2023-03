Nu e Mbappe! Starul pentru care Real Madrid pregătește cea mai mare ofertă din istoria clubului

După ce s-a scris despre interesul campioanei Europei pentru Kylian Mbappe (24 de ani) de la PSG, pe lista Realului a apărut un alt star care este ”pe val” în acest sezon.

Jude Bellingham (19 ani) impresionează cu evoluțiile sale și ar putea pleca de la Borussia Dortmund în vară, fiind dorit de mai multe cluburi titrate. Real Madrid este gata să le ia fața ”rivalilor” și să facă o ofertă care poate ajunge, potrivit AS.com, până la 140 de milioane de euro!

Mai exact, madrilenii ar oferi 100 de milioane de euro, plus încă 40 din eventuale bonusuri, în cazul în care englezul reușește să impresioneze pe ”Santiago Bernabeu”.

Dacă suma de transfer va ajunge la 140 de milioane de euro, atunci Bellingham va fi cel mai scump transfer din istoria clubului, depășind recordul deținut de Eden Hazard, care a fost transferat de la Chelsea pentru 115 milioane de euro.

