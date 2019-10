Nimeni nu poate refuza asa ceva! Contract RECORD pregatit de Barcelona pentru Messi

Barcelona face orice pentru a-l tine pe Messi pe CampNou.

Zvonurile conform carora Messi ar putea pleca de la Barcelona dupa ce Inter Miami a inceput sa-l curteze intens i-au ingrijorat pe oficialii catalani. Astfel, Barcelona ii pregateste lui Messi un nou contract.

Potrivit CadenaSer, Barcelona este pregatita sa ii ofere lui Messi un contract valabil pe 10 ani, intelegere ce l-ar tine pe argentinian alaturi de club pana la finalul carierei. Messi are 32 de ani si daca va accepta noul contract se va retrage de la Barcelona.

Messi mai are contract cu Barcelona pana in 2021, insa starul argentinian a declarat in repetate randuri ca nu se pune problema sa plece de pe CampNou. Messi este la Barcelona inca de la varsta de 13 ani.