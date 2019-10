"Nici nu poate sa semneze! Atat e de slab!" Ce s-a intamplat cu pustiul pe care Real l-a transferat in urma cu 3 ani: Zidane i-a ignorat pe medici

In 2016 Real Madrid realiza un transfer surprinzator.

Federico Santiago Valverde Dipetta sau pe scurt Fede Valverde este un tanar mijlocas in varsta de 21 de ani pe care pe Real l-a achizitionat in urma cu trei ani.

Valverde a fost descoperit chiar de seful departamentului de scouting de la Real la un meci din America de Sud. Pustiul a fost recomandat conducerii pe baza raportului intocmit de seful scouterilor, raport care era mai mult decat favorabil.

In momentul in care a ajuns la Madrid, medicii au avut un soc la vizita medicala. "Nici nu poate sa semneze, practic sufera de malnutritie, nu are rezistenţa fizica necesara, iar picioarele sunt prea slabe, prea putin dezvoltate", a fost reactia medicilor potrivit presei spaniole. Totusi, atat omul care il recomandase, cat si Zidane au trecut peste raportul medicilor si i-au oferit un contract lui Fede Valverde.

Zidane l-a pregatit si la echipa a doua a Realului, iar acum l-a chemat la prima formatie. Pustiul a strans deja 6 meciuri pentru prima echipa si a fost titular in meciul cu Galatasaray din UEFA Champions League. Avand in vedere ca Modric si Kroos sunt rivalii sai pe post, Valverde se poate lauda cu o performanta incredibila comparand situatia in care se afla atunci cand a venit la Real si nivelul la care a ajuns acum.