Galacticii s-au impus la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa celor de la Real Sociedad, într-o partidă disputată duminică seara, în etapa a cincea.

Oaspeţii au deschis rapid scorul pe Santiago Bernabeu, prin Ander Barrenetxea (5), după o centrare perfectă a japonezului Takefusa Kubo, fostul jucător al madrilenilor.

Elevii antrenorului Carlo Ancelotti au întors rezultatul în repriza secundă, graţie golurilor lui Federico Valverde (46) şi Joselu (60).

În urma acestui rezultat, Real Madrid a revenit în fotoliul de lider, devansând-o pe FC Barcelona, care preluase provizoriu conducerea în clasament după victoria categorică obţinută în partida cu Betis Sevilla (5-0).

Reacția lui Fede Valverde după reușita cu Real Sociedad

Mijlocașul de 25 de ani a restabilit egalitatea pe tabela de marcaj, în urma unei execuții de excepție, iar la finalul partidei a vorbit despre succesul important obținut de echipă.

"Au fost multe partide în care nu am reușit să marcăm în prima repriză. Am continuat să credem și am făcut eforturi. Am meritat să câștigăm.

Nici nu-mi vine să cred. Sunt fericit, fac orice pentru a-mi ajuta echipa.

Antrenorul ne-a spus că am fost 'on fire'. Singurul lucru care ne-a lipsit era golul și, până la urmă, a venit. Ne-am creat ocazii clare", a declarat Valverde.