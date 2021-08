NEWS ALERT | Real Madrid a crescut suma de transfer pentru Kylian Mbappe. Câte milioane sunt dispuși să ofere galacticii

Real Madrid face orice pentru a-l aduce pe Kylian Mbappe pe Santiago Bernabeu, iar oficialii madrileni sunt pregătiți cu o a treia ofertă pentru starul francez.

De la 160 de milioane de euro cât au fost dispuși să ofere inițial, cei de la Real Madrid sunt dispuși să crească oferta la 170 de milioane de euro plus alte 30 de milioane în bonusuri sau direct 180 de milioane de euro, potrivit SkySports.

Real Madrid are considering raising their offer for Kylian Mbappe to €200m in the next two hours.