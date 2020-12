Messi e de NEINLOCUIT! Un singur fotbalist l-a depasit in topul minutelor petrecute pe gazon in 2020! Cum arata clasamentul 

Lionel Messi a avut un an de exceptie.

In 2020 au existat anumite nemultumiri intre starul argentinian si oficialii Barcelonei, iar echipa de pe Camp Nou nu a reusit sa castige titlul in Spania, fiind eliminata rusinos si din Champions League.

In ciuda acestor probleme pe care le-a intampinat, Messi a ramas un jucator de baza al catalanilor, remarcandu-se in topul fotbalistilor care au jucat cele mai multe minute in 2020. Decarul Barcelonei este pe locul 2 in acest clasament, fiind depasit doar de Harry Maguire, de la Manchester United.

Messi a jucat in 2020 4.473 de minute, in timp ce Maguire a fost pe teren timp de 4.835 de minute. Pe locul 3 in topul jucatorilor cu cele mai multe minute petrecute pe gazon in acest an se afla Ruben Dias (4.383), urmat la mica distanta de Romelu Lukaku (4.314).

In ceea ce priveste topul fotbalistilor cu cele mai multe meciuri jucate in 2020, lider este Christian Eriksen, care a adunat 54 de aparitii. Messi a avut doar 44 de prezente in tricoul Barcelonei in acest an, lipsind de la 3 dintre meciurile jucate de catalani in anul acesta care a fost unul atipic pentru sport din cauza pandemiei de coronavirus.