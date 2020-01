"M-a surprins!" Quique Setien a sustinut PRIMA CONFERINTA ca antrenor al Barcelonei! Ce a spus despre echipa si cum va suplini absenta lui Suarez

Quique Setien va debuta pe banca Barcelonei in meciul pe teren propriu, cu Granada. Antrenorul catalanilor a sustinut prima conferinta de presa, unde a vorbit despre echipa, plecarea lui Valverde dar si despre modalitatea prin care va suplini absenta lui Luis Suarez.



"Saptamana a mers foarte bine, sincer, mult mai bine decat ma asteptam. Cand te prezinti intotdeauna exista o incertitudine la inceput, insa a existat multa predispozitie. M-a surprins atitudinea fata de noile schimbari pe care incerc sa le promovez. Totul a fost minunat.

De cand ne alegem aceasta profesie, ca antrenori, stim ca este riscanta si suntem pregatiti pentru ceea ce vine. Daca este corect sau nu, asta nu tine de noi. Fiecare se centreaza pe munca lui si se asteapta ca lucrurile sa decurga bine.

Cateodata cand ma trezesc ma gandesc: ma duc sa ii antrenez pe acesti jucatori!

Messi sau Griezmann pe post de noua fals? Toate optiunile sunt valide.

Exigenta nu imi este impusa de club, mi-o impun eu! Nu am fost niciodata un om conformist, mie nu trebuie sa imi atraga atentia, deoarece voi veni in fiecare zi la munca cu acelasi chef. Voi incerca sa ma izolez de multe lucruri, ca sa nu ma epuizez. Stiu ca voi primi critici, inca nu ma ingrijorez", a declarat Quique Setien la conferinta de presa.

De asemenea, antrenorul catalanilor a vorbit si despre antrenamentele acestora. Setien a fost surprins implicandu-se in celebrul "rondo" al jucatorilor si a vorbit despre asta.

"De 6 luni nu am mai atins mingea si le-am spus ca voi face si mai mult. Azi mi-am ridicat si soldul, si genunchiul. Mie imi place sa particip. Nu imi place sa fiu aici, imi place sa fiu acolo, cu fotbalistii, sa particip cu ei la joc. Adevarul este ca ma simt unul dintre ei. Am nevoie de aceasta energie", a adaugat Quique Setien.

