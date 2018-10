Lovitura pentru Real! Un jucator de baza s-a accidentat: Cat va lipsi starul de pe Bernabeu

Real Madrid e pe 9 in campionat si primeste inca o lovitura.

Marcelo s-a accidentat si va lipsi de pe tere aproximativ o luna, se arata intr-un anunt al celor de la Real.

Fundasul are o leziune musculara la piciorul drept.

Vestea este cu atat mai proasta cu cat Raphael Varane, fundas central, s-a accidentat si el in meciul de Duminica cu Barcelona, pierdut cu 1-5 de Real.

Real Madrid e pe 9 in La Liga si urmeaza sa joace miercuri in Cupa Regelui cu o echipa de Liga a treia si sambata, in campionat, cu Valladolid.