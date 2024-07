Primul care a intrat în arenă a fost președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, urmat de una dintre legendele clubului, Zinedine Zidane, și de președintele onorific Pirri.

Kylian Mbappe l-a imitat pe idolul Cristiano Ronaldo: "Uno, dos, tres..."

După un discurs amplu al lui Florentino Perez, Kylian Mbappe a luat cuvântul în uralele suporterilor. În finalul discursului, starul francez a imitat un gest făcut de idolul Cristiano Ronaldo la prezentarea sa din 2009.

"Nu vreau să vorbesc mai mult pentru că îmi va veni să plâng. Înainte de încheiere vreau să spun ceva alături de voi. 1, 2, 3... Hala Madrid!", a spus Kylian Mbappe, în limba spaniolă.

La fel a procedat și Cristiano Ronaldo în 2009, când a avut parte, de asemenea, de o prezentare spectaculoasă pe Santiago Bernabeu.

Discursul lui Kylian Mbappe la prezentarea la Real Madrid

”Bună ziua tuturor. Voi încerca să vorbesc în spaniolă. Wow, este incredibil să fiu aici. Am visat mulți ani că voi juca pentru Real Madrid, iar astăzi s-a realizat visul meu. Sunt un băiat fericit. Vreau să îi mulțumesc președintelui Florentino Perez că a avut încredere în mine încă din prima zi. S-au petrecut multe lucru, dar mulțumesc. De asemenea, le mulțumesc tututor celor care au făcut ca eu să ajung aici. Îmi văd familia, pe mama care plânge (n.r. sărută sigla clubului).

Este o zi incredibilă. De când eram copil, am avut un singur vis, să fiu aici înseamnă mult pentru mine. Le mulțumesc tuturor madrilenilor, pentru că de foarte mulți ani îmi oferă dragostea lor. Acum am un alt vis, să mă ridic la înălțimea istoriei acestui club. Îmi voi da viața pentru această echipă și pentru această siglă.

Am un mesaj pentru toți copiii. Am fost și eu copil, cu pasiune poți obține tot ce îți dorești. Sunt mândru că mi-am îndeplinit visul și am devenit jucătorul celui mai mare club din istoria fotbalului. Nu voi continua pentru că voi începe să plâng. Acum, toți împreună: 1, 2, 3 Hala Madrid!”, a spus atacantul francez.