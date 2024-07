Deși ”Los Blancos” au anunțat acordul cu Kylian Mbappe, atacantul nu a semnat deocamdată contractul, însă acest lucru se va întâmpla chiar înainte de prezentarea grandioasă pregătită de Real Madrid.

UPDATE

Kylian Mbappe a ajuns la baza de pregătire de la Valdebebas pentru a semna contractul cu Real Madrid.

UPDATE

Kylian Mbappe a oferit primele autografe pe tricoul cu numărul ”9” pe care îl va purta la Real Madrid. Tricourile cu numărul 9 și cu numele lui Kylian Mbappe au fost vândute în timp record, iar încă din primele zile, madrilenii au generat aproximativ 800.000 de euro din vânzări.

UPDATE

Pe stadionul Santiago Bernabeu a fost instalată o scenă și un ecran uriaș pe care rulează mesajul ”Bine ai venit, Mbappe”

Mbappe a ajuns deja la Madrid și a mers direct la Spitalul din La Moraleja, unde efectuează vizita medicală.

După ce a încheiat vizita medicală, Kylian Mbappe a fost așteptat de o mare de fani. Unul dintre ei l-a întrebat pe starul francez dacă pentru el transferul la Real Madrid reprezintă un vis împlinit, iar fotbalistul de 25 de ani a răspuns într-un singur cuvânt: ”Sigur!”

“I won’t believe Kylian Mbappé signing for Real Madrid until we see him with his thumbs up during his medical”.

Ladies and gentlemen, we have finally arrived. pic.twitter.com/uPYzaZ0hTm