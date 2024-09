Kylian Mbappe: ”Din acest motiv am venit la Real Madrid”

Starul francez a bifat deja șase apariții pentru Real Madrid. În 523 de minute în echipamentul grupării ”blanco”, Kylian Mbappe și-a trecut numele pe tabela de marcaj de patru ori.

Marți începe noul sezon din Champions League, iar galacticii vor întâlni acasă, pe ”Santiago Bernabeu”, echipa din Bundesliga, Stuttgart, de la ora 22:00.

Kylian Mbappe a mărturisit că a venit la Real Madrid în special ca să experimenteze nopțile ”magice”, așa cum le-a numit, din UEFA Champions League.

”Am venit la Real Madrid să văd cum sunt aceste nopți magice. Nu mă voi opri din zâmbit”, a spus Kylian Mbappe, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

