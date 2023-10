Joao la pătrat! Ce spune conducerea Barcelonei despre viitorul lui Cancelo și Felix

Joao Felix a fost adus de la Atletico Madrid, în timp ce Joao Cancelo a fost cedat de Manchester City, câștigătoarea „tripletei” din sezonul trecut.

Directorul sportiv al Barcelonei, legendarul Deco, a vorbit despre viitorul celor doi fotbaliști. Fostul jucător a precizat că Joao Cancelo și Joao Felix ajută mult echipa și că încă e prea devreme să vorbească despre un eventual transfer definitiv.

„Ne bucurăm mult de contribuția lor la echipă, amândoi sunt dominanți și ne ajută mult. E prea devreme să purtăm discuții cu Manchester City sau Atletico Madrid. O să vedem. Ambii ne ajută”, a spus Deco, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

