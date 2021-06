BREAKING NEWS | "M-a lovit de 5 ori in organul genital!" A urcat in ring imediat dupa meci si l-a provocat sa se bata cu el! Momentele nevazute de la gala: Morosanu a intervenit

Ionut Iancu a trecut la decizie de letonul Gluhov. La final, 'Tanculetul' a cerut microfonul pentru a vorbi in fata organizatorilor si a publicului.

"Am luptat accidentat la mana stanga, fratii Stoica pot sa confirme. Apoi, am fost lovit de 5 ori in organul genital. Am dat tot, vreau sa fiti mandri de mine si vreau sa ma iubiti. O sa arat mult mai bine, o sa lupt mult mai bine. Va iubesc pe toti", a spus Iancu la microfon.

In ring a aparut apoi Stefan Latescu, invingator cu cateva minute mai devreme in fata lui Poturak. Latescu, luptator din noul val, l-a provocat pe Iancu.

Ce si-au spus cei doi:



Stefan Latescu: Am facut un meci spectaculos. Vreau meci de centura cu Iancu. Centura nu e la cine trebuie, ea trebuie sa vina in Moldova, la Iasi. Sa trecem la treaba si sa ne batem ca doi razboinici.

'Tanculetul' Iancu: Salut, Latescu. Ca sa castig centura asta, am luptat in piramida de 8. Tu ai iesit din primul meci. Inainte sa te lupti cu mine, ar trebui sa-i bati pe semifinalist, apoi pe finalist, apoi pe Gluhov, si pe urma pe mine.

Stefan Latescu: Despre seara asta nu vreau sa vorbesc prea multe. Eu am castigat clar cu Poturak. Ma bat si cu veteranii, cu oricine, sunt un campion. Am atatea meciuri, am si infrangeri. Sunt in fata ta si vreau sa ne luptam!

Intre cei doi a intervenit Catalin Morosanu pentru a se asigura ca nu va exista o escaladare a conflictului.