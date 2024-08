Încă un jucător la FC Barcelona: ”Sută la sută!”

Împrumutat în sezonul precedent la Girona, acolo unde a prins mai multe minute, Eric Garcia (23 de ani) a revenit la FC Barcelona și este gata să-l convingă pe Hansi Flick că merită un loc în primul ”11”.

Fundașul a confirmat că va rămâne la echipa cu care a semnat în 2021 și se va bate pentru postul de titular în centrul apărării.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 20 de milioane de euro pe fundașul spaniol care a mai jucat și pentru Manchester City.

”Voi rămâne la Barcelona și voi juca acolo în sezonul următor, e sută la sută!”, a spus Garcia, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

În sezonul precedent, Eric Garcia a prins 33 de partide în campionat și Copa del Rey, reușind să marcheze și cinci goluri.

???????????? Eric Garcia: “I will stay at Barça and play there next season, it’s 100%”. pic.twitter.com/a2KeaoB6lK