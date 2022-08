Pino a deschis scorul în minutul 73 al partidei, iar Gerard Moreno a dat lovitura finală în al șaptelea minut de prelungiri. Atletico a rămas și în zece oameni în minutul 4 de prelungiri, după ce Molina a văzut cartonașul roșu direct după un fault dur.

Finalul meciului a fost marcat de un incident șocant, când Mario Hermoso (27 ani) a fost surprins certându-se cu fanii lui Atletico Madrid. Fundașul spaniol a fost aproape să sară la bătaie cu suporterii, fiind cu greu ținut de membrii staff-ului și de coechipieri. Hermoso a fost filmat de fani.

Mario Hermoso trying to confront the fans.

[???? @ATMJoaquinEFC]

pic.twitter.com/FKRcHrgg5Q