Iker Casillas se intoarce pe teren! Goalkeeper-ul iberic se antreneaza din nou, la 6 luni dupa infarct

Portarul celor de la Porto se recupereaza rapid

Iker Casillas a revenit la antrenamente, dupa ce a suferit un infarct in luna mai a acestui an. Spaniolul a postat o fotografie cu ghetele sale pe Twitter, insotita de descrierea: "6 luni si 3 zile ati stat in vestiar".

6 meses y 3 días que estabais en la taquilla... ✌️ pic.twitter.com/nDtjxfm1lq — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 4, 2019

In luna mai, la o sesiunea de antrenament, Iker Casillas, in varsta de 38 de ani, a suferit un infarct, in urma caruia a fost transportat la spital. Chiar daca se recupereaza rapid, nu se stie exact cand ibericul va reveni in poarta celor de la Porto.