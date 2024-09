Fericit că a plecat de la FC Barcelona: ”Situație complicată”

Printre aceștia se află și Vitor Roque, fotbalist cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, trimis sub formă de împrumut până la finele stagiunii actuale tot în primul eșalon al Spaniei, la Real Betis.

Vitor Roque a vorbit sincer despre plecarea sa de la FC Barcelona. A evidențiat că au fost momente complicate în timpul aventurii sale de la gruparea catalană, dar și că focusul său acum este doar pe ce are de făcut la Betis.

”Timpul meu la FC Barcelona? A fost cam complicat pentru mine. Când am ajuns am avut câteva oportunități, dar nu așa cum m-am așteptat. Acum sunt mai calm. Sunt focusat pe ce am de făcut la Betis”, a spus Vitor Roque, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???????????? Vitor Roque: “My time at Barça? It was a bit complicated for me”.

“When I arrived I had some opportunities but not in the way I expected but my head is calm”.

“I’m focused on my work with Betis. I thank God for the opportunity to wear the Seleção shirt once again”. pic.twitter.com/b1KRWC1UFv