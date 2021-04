E faza care face inconjurul lumii. Momente incredibile in Spania! Arbitrul a oprit meciul cu un minut inainte de final si jucatorii s-au prins. Adversarii erau in drum spre dusuri! Ce a putut sa urmeze

Arbitrului De Burgos Bengoetxea i-a stat ceasul! :)

In loc sa fluiere finalul jocului dintre Sevilla si Granada dupa 4 minute de prelungire, atatea cate dictase, centralul a oprit jocul dupa numai 3. Oamenii din staff-ul Granadei s-au sesizat imediat. Dupa cateva minute de proteste, timp in care cativa dintre fotbalistii Sevillei erau deja dezbracati de tricouri si jambiere sau in drum spre dusuri, jocul a fost reluat.

S-a mai jucat timp de 60 de secunde, apoi partida s-a oprit de tot cu zambatele oficialilor de meci si ale fotbalistilor. Sevilla s-a impus cu 2-1.

