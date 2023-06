După Nations League, vine și transferul pentru Jordi Alba! A bătut palma cu noua sa echipă

Căpitanul naționalei Spaniei a câștigat Nations League cu ibericii, după o finală dramatică decisă la penalty-uri cu reprezentativa Croației, iar acum se pregătește pentru un transfer spectaculos, pe finalul carierei.

Câștigător de Champions League cu Barcelona în 2015, Jordi Alba s-a înțeles cu Inter Miami, acolo unde va fi coleg cu Leo Messi și Sergio Busquets. Cu echipa lui David Beckham, fundașul stânga va semna un contract valabil până în 2025, notează jurnalistul Nicolo Schira.

Astfel, Beckham îi va îndeplini prima dorință lui Leo Messi. Recent, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia argentinianul i-ar fi cerut pe foștii săi colegi la noua sa echipă de club.

