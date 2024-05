După Kylian Mbappe, Real Madrid a pregătit oferta pentru a doua lovitură a verii

Campioană în Spania și calificată în finala UEFA Champions League, care se va disputa pe 1 iunie, la Londra, în compania Borussiei Dortmund, Real Madrid pregătește o campanie spectaculoasă de achiziții pentru sezonul următor.

Kylian Mbappe (25 de ani), care a plecat deja de la PSG, pare să fie primul transfer pe care noua campioană a Spaniei îl face în această vară. Starul francez ar putea fi însoțit și de alți jucători ”cu nume” pe ”Santiago Bernabeu”.

Alphonso Davies (23 de ani) a intrat și el pe lista de priorități a lui Real Madrid, mai ales că se află în ultimul an de contract cu cei de la Bayern Munchen.

După ce părțile au ajuns la un acord cu privire la un transfer, Real Madrid încearcă să-i convingă pe bavarezi să renunțe la fundașul stânga pentru 40 de milioane de euro, scrie Relevo.

Rămâne de văzut dacă fosta campioană a Germaniei va accepta suma oferită de Florentino Perez sau va solicita mai mulți bani.

???? Real Madrid are ready to offer €40m to Bayern for Alphonso Davies! ????????

The player has already given his agreement to Real. ????????????

(Source: @relevo) pic.twitter.com/Zt7apdu7lK