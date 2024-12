Achiziționat pentru 70 de milioane de euro de la Palmeiras în decembrie 2022, Endrick a ajuns pe Santiago Bernabeu în vară, după ce a împlinit 18 ani. Până acum, brazilianul nu a reușit să se impună, iar în ultimele partide a fost lăsat pe banca de rezerve sau a prins doar câteva minute, în total, în acest sezon, adunând 15 meciuri, în care a acumulat doar 160 de minute.



Endrick a jucat un singur meci titular, cu Lille, în UEFA Champions League, iar de la începutul sezonului a prins, așadar, doar 160 de minute, marcând de două ori și oferind o pasă decisivă.



Endrick, șanse mari să fie împrumutat de Real Madrid



Dat fiind faptul că nu are mari șanse să joace la Real Madrid, presa internațională notează faptul că, mai nou, Endrick ar putea ajunge, sub formă de împrumut, la Southampton, dar de el s-a interesat și Real Valladolid, dar și AS Roma.



Brazilienii îl consideră pe Endrick următorul mare talent al țării. Real Madrid a plătit 47,5 milioane de euro pentru aducerea sa de la Palmeiras, dar îl poate trimite la o formație la care să poată evolua mult mai mult.



Carlo Ancelotti vrea mai mult de la Endrick



Endrickare contract cu Real Madrid până în 2030, iar site-ul de specialitate Transfermarkt îi oferă atacantului brazilian o cotă de 60 de milioane de euro. El a început să joace și pentru naționala de seniori a Braziliei. A strâns 13 selecții și a marcat trei goluri în tricoul ”Selecao”.



”De ce are nevoie pentru a juca? Trebuie să muncească. Nu a intrat, pentru că Mbappe a fost foarte periculos, iar ceilalți au jucat bine, de asemenea. Va fi pregătit pentru următorul meci”, a spus Carlo Ancelotti despre fotbalistul brazilian.

VIDEO EXCLUSIV Rezumat Real Madrid - Pachuca 3-0 (Meciul a fost transmis de VOYO)