Catalanii au deschis scorul în minutul 39 al partidei de pe stadionul Benito Villamarin. A fost o pasă a lui Jules Kounde, finalizată de Robert Lewandowski. Gazdele au primit un penalty, în repriza secundă, după un fault al lui Frenkie de Jong asupra lui Vitor Roque, iar Giovanni Lo Celso a transformat în minutul 68, egalând.

Vicecampioana a preluat din nou conducerea, în minutul 82 prin Ferran Torres, din pasa lui Lamine Yamal, însă Assane Diao a reuşit să egaleze în minutul 90+4 şi meciul s-a încheiat 2-2.



FC Barcelona are 38 de puncte şi conduce în La Liga, având cinci puncte în plus în clasament, faţă de Real Madrid, principala urmăritoare, care are două meciuri mai puțin disputate.

Dani Olmo a rămas fără un dinte

În prima repriză a partidei, în urma unui duel dur, jucătorul catalanilor s-a lovit la față și i-a căzut un dinte, pe care l-a găsit pe teren.