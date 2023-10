"Dacă aș spune ce gândesc, aș fi suspendat". Declarația cu care Carlo Ancelotti a inflamat spiritele înainte de El Clasico 

Cele două formații se vor întâlni în El Clasico, sâmbătă (28 octombrie), de la ora 17:15, partida fiind una importantă pentru ambele formații.

Carlo Ancelotti, declarații controversate despre arbitraj

În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul galacticilor a vorbit despre arbitrajul din campionatul spaniol, explicând că "nu are posibilitatea să se exprime liber pe acest subiect".

"Anumiți arbitrii ne-au creat prejudicii, dar știți că nu am libertatea de a mă exprima pe acest subiect. Așa cum am spus și zilele trecute, dacă aș spune ceea ce gândesc, aș fi suspendat. Nu am libertatea să vorbesc, nu pot răspunde la asemenea întrebări", a spus antrenorul italian.

"Înțelegerea cu naționala Braziliei?" Cum a replicat Carlo Ancelotti

„Don Carlo” a vorbit despre viitorul său și a specificat faptul că vehiculările din presa internațională cu privire la înțelegerea sa cu naționala Braziliei sunt doar zvonuri și că se simte foarte bine în acest moment la Real Madrid.

"Înțelegerea cu Brazilia? Sunt doar zvonuri... Mă simt foarte bine la Real acum, având în vedere cum arată lucrurile. Am început sezonul într-o manieră excelentă și continuăm la același nivel", a spus Carlo Ancelotti pentru Radio 1, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Carlo Ancelotti a mai stat pe banca tehnică a celor de la Reggiana, Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Byern Munchen, Napoli, Everton și Real Madrid.