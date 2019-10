Cutremur: "Barcelona pregateste deja vanzarea lui Griezmann". Motivul pentru care catalanii vor sa scape de campionul mondial si pe cine vor in locul lui

Barcelona a cheltuit peste 100.000.000 euro pentru aducerea campionului mondial Antoine Griezmann in vara acestui an. El a jucat 9 meciuri in tricoul blaugrana si a dat 3 goluri.

Barcelona a dat o mare lovitura in vara acestui an, obtinand transferul campionului mondial Antoine Griezmann (28 de ani). Catalanii au platit 100.000.000 euro, reprezentand clauza de reziliere a atacantului.

Dupa 9 meciuri si 3 goluri in toate competitiile, Griezmann a ajuns deja pe lista de transferuri.

Potrivit publicatiei franceze Le10sport, citata si de cotidianul britanic Daily Mail, Barcelona a inceput sa se gandeasca la vanzarea lui Griezmann.

"Griezmann si Messi nu au facut click"

Le10sport si Daily Mail noteaza ca motivul pentru care sefii Barcelonei se gandesc la posibila vanzare a lui Griezmann tine de faptul ca "francezul nu a facut click cu Leo Messi".

Chiar daca a marcat 3 goluri in tricoul Barcelonei, Griezmann nu s-a adaptat inca perfect sistemului folosit de Ernesto Valverde. De asemenea, el nu a reusit sa devina cheia ofensiva a echipei in momentul in care Messi era accidentat.

Barcelona il vrea in continuare pe Neymar

Sursa citata mai scrie ca Barcelona nu a renuntat la ideea de a-l readuce pe Neymar. Messi si Suarez il vor pe brazilian inapoi pe Nou Camp.

Scenariul cu adevarat "wow" tine de un schimb Griezmann - Neymar, mai scrie Le10sport.