Ce se întâmplă cu puștiul-minune al Braziliei, transferat de Real Madrid pentru 45 de milioane de euro

Real Madrid a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor pentru sezonul următor. Kylian Mbappe (25 de ani) este aproape să semneze cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”, după ce a decis să plece de la PSG.

Chiar dacă va fi transferat gratis, Real Madrid i-a pregătit lui Kylian Mbappe o primă de instalare uriașă, în valoare de 150 de milioane de euro, sumă la care se va adăuga și salariul anual de 15 milioane de euro pe sezon.

Pe lângă Mbappe, la Real este așteptat și puștiul-minune al Braziliei, Endrick (17 ani), pe care fosta campioană a Europei l-a transferat deja de la Palmeiras pentru 45 de milioane de euro.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Endrick se va alătura noii sale echipe din vară. Planurile madrilenilor cu privire la atacantul sud-american nu se vor schimba după transferul lui Mbappe.

În plus, cei de la Real Madrid exclud din start varianta ca împrumutul la Palmeiras, echipa care l-a promovat pe Endrick la nivel de seniori, să fie prelungit.

⚪️???????? Real Madrid are not changing their plans for Endrick after Mbappé negotiations advancing to the final stages.

Real want Endrick in Europe starting from July and the discussion about extended loan to Palmeiras until December is considered out of question. pic.twitter.com/pm4PPrkv1e