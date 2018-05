Ce lovitura da Barcelona! Jucatorul dorit de Bayern, Man City sau Juventus e la un pas sa semneze! Pe cine transfera

Barcelona pregateste viitorul echipei!

Pe langa transferul lui Antoine Griezmann, Barcelona se pregateste si pentru 2019! Mijlocasul Arthur urmeaza sa vina de la Gremio iar catalanii vor sa mai dea o lovitura pentru viitor! Mundo Deportivo scrie ca Barca este aproape de a-l transfera pe Frenkie de Jong de la Ajax Amsterdam.

Alaturi de fundasul De Ligt, De Jong reprezinta noul val de staruri propuse de Ajax Amsterdam - si De Ligt este dorit de Barca, insa nu este considerat o prioritate in conditiile in care abia a fost adus Yerri Mina. In schimb, Barca vrea sa il convinga pe De Jong, ofertat de marile cluburi din Europa, sa mai ramana un an la Ajax inainte sa vina la Barcelona.

Cei de la Barcelona pregatesc un schimb de generatii in conditiile in care Andres Iniesta pleaca in vara iar Rakitic (30 de ani), Sergio Busquets (29 de ani) si Paulinho (29 de ani) se apropie de ultima parte a carierelor lor.