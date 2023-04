Ce își dorește Luka Modric, după 11 ani petrecuți la Real Madrid

Mijlocașul central croat se află la Real Madrid din vara lui 2012 și mai are contract cu formația „blanco” până la sfârșitul sezonului actual. Cotat la 10 milioane de euro, Luka Modric vrea o singură chestie de la cariera sa.

Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, singurul lucru pe care și-l dorește superstarul croat e să rămână la Real Madrid, chiar și după 11 ani petrecuți la formația pentru care a îmbrăcat echipamentul clubului în peste 35.000 de minute.

„Real Madrid va discuta cu Luka Modric în ceea ce privește prelungirea contractului. Ambele părți se simt optimiste, iar semnătura e o chestiune de timp, pentru că Luka se gândește doar să rămână.

Noua înțelegere va fi validă până în iunie 2024”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

