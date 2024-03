Ce crede Joan Laporta despre transferul lui Mbappe la Real Madrid: "Le va da peste cap vestiarul"

Președintele FC Barcelona, Joan Laporta, a discutat mai multe subiecte importante din lumea fotbalului, inclusiv posibilul transfer al lui Kylian Mbappé la Real Madrid și viitorul parteneriatului pentru tricourile Barcelonei cu Nike.

În ceea ce privește transferul posibil al lui Mbappé la Madrid, Laporta a subliniat că nu îi invidiază pe rivali, chiar dacă a sugerat că transferul nu este încă încheiat. De asemenea, a ridicat posibila problemă a neînțelegilor în vestiarul madrilenilor, sugerând că sosirea atacantului francez ar implica plecarea altui jucător pentru a-i face loc.

"Nu invidiez Realul pentru Mbappé. În plus, nu știu dacă se va întâmpla sau nu. Vom vedea. Acolo au o problemă. Dacă Mbappé vine, trebuie să vândă un alt jucător, nu? Pentru că cei doi nu vor putea juca pe aceeași poziție și sunt și jucători foarte bine cotați. Și, vorbind de sumele implicate, asta cu siguranță va da vestiarul peste cap. Nu este o joacă de copii", a declarat Laporta într-un interviu pentru Mundo Deportivo.

