Ca de fiecare dată, El Clasico este unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Spania, iar primul clasic din acest sezon este și mai important, deoarece marchează prima prezență în derby a lui Kylian Mbappe.

Carlo Ancelotti: ”Mbappe știe ce are de făcut!”

La conferința de presă desfășurată înaintea meciului, Carlo Ancelotti a vorbit despre acest lucru și a fost întrebat dacă i-a dat un sfat lui Mbappe. Răspunsul antrenorului italian nu s-a lăsat așteptat și a transmis că starul francez știe deja ce are de făcut.

”Suntem fericiți pentru că a marcat. A fost foarte prezent la primele două goluri din meciul cu Dortmund. Suntem deja mulțumiți de ceea ce face Mbappe, dar se va descurca și mai bine pentru că are calitatea să o facă, însă nu ne grăbim.

(n.r. este întrebat dacă a avut vreun sfat pentru Mbappe) A jucat de multe ori împotriva Barcelonei, știe ce are de făcut. Am multă încredere în calitățile lui și cred că va avea o contribuție, așa cum are întotdeauna”, a spus Carlo Ancelotti la conferința de presă.

Carlo Ancelotti: ”Îmi place mult stilul lui Lamine Yamal!”

În plus, Ancelotti a explicat că în acest derby nu există o favorită clară, iar antrenorul lui Real Madrid a fost întrebat și dacă a pregătit un plan ”anti-Yamal”.

”Barcelona se descurcă foarte bine, dar este dificil să dai o favorită în El Clasico. Din fericire, nimic nu mă ține treaz noaptea. Nu există o favorită, depinde de multe lucruri, de felul în care gestionezi meciurile, vor fi momente când avem control și alte momente în care nu vom avea. Cum gestionezi asta este foarte important.

(n.r. întrebat despre planul anti-Lamine) Îmi place mult stilul lui de joc, atitudinea pe care o are, trebuie să ții cont de adversarul tău, dar trebuie să fii mai concentrat pe ceea ce ai tu de făcut. Yamal se descurcă bine, a început foarte bine sezonul”, a adăugat Ancelotti.

