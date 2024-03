În urma partidei tensionate dintre FC Porto și Arsenal din Liga Campionilor, scor 1-0 (4-2 d.l.d.), Conceiçao a dezvăluit că discuția aprinsă dintre ei s-a produs în urma unor presupuse cuvinte neadecvate.

Arsenal a negat acuzațiile, iar Arteta a încercat să îi explice lui Conceiçao că nu a folosit acele cuvinte. Cu toate acestea, atmosfera a rămas tensionată și neînțelegerile nu par să fi fost rezolvate complet.

După un meci intens și marcat de nervi întinși la cote maxime, Arsenal a reușit să se califice în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, învingând FC Porto la loviturile de departajare.

Dar victoria tunarilor nu a fost singura temă de discuție în urma acestei întâlniri. Confruntarea aprinsă dintre antrenorii Sérgio Conceiçao și Mikel Arteta a atras atenția lumii fotbalului, cu acuzații grave de ambele părți.

”Nu mai e important ce a spus sau nu a spus Arteta... În timpul meciului, s-a întors către bancă și, în spaniolă - trebuie să fie o chestie a antrenorilor iberici, pentru că același lucru s-a întâmplat și cu Guardiola - mi-a insultat familia. Tatăl meu nu mai este în viață.

La final, i-am spus să aibă grijă pentru că persoana pe care a jignit-o nu mai este printre noi. Să fie atent mai degrabă la modul în care-și antrenează echipa, pentru că există calitate individuală, iar el are obligația să facă mai mult și mai bine" a declarat Sergio Conceicao, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

???? Porto manager Sérgio Conceiçao: “Arteta turned to the bench during the game and insulted my family in Spanish”.

“I told him that the person he insulted is no longer among us”.

“Let him worry about training his team, which has more than enough quality to play a lot better”. pic.twitter.com/CN4gQ9BuQB