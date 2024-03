Barcelona are ”pe masă” o ofertă extraterestră: un miliard de euro + bonusuri!

În această perioadă, catalanii ar putea încheia contractul cu actualul sponsor tehnic, după ce au primit o ofertă mult mai bună.

Potrivit jurnalistului Fernando Polo, de la Mundo Deportivo, Barcelona ar avea ”pe masă” o ofertă din partea unui alt sponsor tehnic, Puma, care este gata să semneze un contract valabil pe zece sezoane.

În această perioadă, catalanii ar urma să primească 100 de milioane de euro pe sezon, sumă la care se pot adăuga încă 20 de milioane de euro din eventuale bonusuri. Astfel, suma pe care Barcelona ar urma să o încaseze va depăși un miliard de euro!

????????????| JUST IN: Puma's offer to FC Barcelona: €100M signing fee + €100M/year fixed + €20M variables for a 10-year deal.

Nike are offering €66M/year. @ffpolo ???? pic.twitter.com/jqxy62lsqO