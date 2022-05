Atletico Madrid a anunțat plecarea lui Suarez! Ce urmează pentru uruguayan

Atletico Madrid a anunțat pe rețelele sociale că Luis Suarez își va lua rămas bun de la fanii echipei în meciul care se joacă în această seară contra celor de la Sevilla, ultimul de pe Wanda Metropolitano din acest sezon.

În aceeași situație se află și mijlocașul Hector Herrera, iar Atletico Madrid i-a invitat pe fani la stadion pentru a le oferi un moment special celor doi.

În cele două sezoane petrecute la Atletico Madrid, Luis Suarez a strâns 82 de meciuri, a marcat 34 de goluri și a oferit șase pase decisive. Uruguayanul a fost cumpărat de la Barcelona, în schimbul sumei de 7 milioane de euro.

În ciuda faptului că ar exista oferte din SUA pentru Luis Suarez, atacantul nu ia în calcul un transfer în MLS și intenționează să își continue cariera în Europa, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Atletico Madrid have now officially confirmed that Luis Suárez will leave the club on a free transfer in June. His contract won’t be extended. ???????? #Atleti

Suárez is not considering MLS bids as of today, his priority is to continue in Europe. pic.twitter.com/Mntw214bQV