Anuntul care ii va infuria pe fanii Barcelonei! Oficialii clubului nu i-au facut inca o oferta pentru a ramane la echipa 

Leo Messi va ramane liber de contract in vara, iar Barcelona nu i-a oferit inca un nou contract.

Desi Laporta a spus in campania electorala ca principala misiune din startul mandatului va fi pastrarea lui Messi, jucator devenit sinonim cu clubul de pe Camp Nou, acesta nu i-a oferit inca lui Leo noul contract, conform cotidianului spaniol SPORT.

Pentru a-l pastra pe Messi nu este nevoie doar de o oferta convingatoare din punct de vedere financiar, ci si de o stabilitate pe viitor. Messi nu vrea sa mai suporte umilinte de tipul celor cu Bayern, Liverpool sau Roma si are nevoie de o echipa buna in spate.

Laporta are deja primele tinte pe piata transferurilor. David Alaba si Kun Aguero sunt tintele catalanului. Ambii raman liberi de contract. Messi este urmarit de Manchester City si PSG, iar o eventuala plecare a argentinianului de pe Camp Nou ar ramane cu siguranta in istoria fotbalului. 770 de meciuri si 663 de goluri are Messi la Barcelona.