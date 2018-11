ALARMA pe Camp Nou! Jucatorul de 105 milioane, bagat in sedinta de Bartomeu! Ce mesaj i-a transmis

Ousmane Dembele risca sa fie data afara de Barcelona.

"Dembele, in pericol!", anunta azi L'Equipe pe prima pagina. Sefii Barcei s-au intalnit cu agentul jucatorului si i-au cerut o schimbare de atitudine. Dembele a lipsit nemotivat saptamana trecuta de la antrenament, iar apoi s-a plans ca avea probleme stomacale. Barca a trimis medicii acasa la Dembele, iar acestia au confirmat. Totusi, chiar presedintele Bartomeu a tinut sa discute cu agentul lui Dembele si sa-i ceara o schimbare de atitudine. Mai mult, duminica, Dembele a plecat de unul singur cu un avion privat catre Franta dupa meciul cu Betis, desi clubul ii aranjase deplasarea pentru luni.

L'Equipe mai scrie ca Dembele a fost luat la rost si de o parte din colegi, mai ales de catre Suarez, care i-a reprosat atitudinea de la antrenamente.

Directorul sportiv Eric Abidal crede insa in Dembele si anunta ca Barca ii mai da o sansa: "E un tanar talentat care are viitorul in fata", a spus Abidal.

Totusi, sursa citata mai scrie ca Barca va incearca sa scape vara viitoare de Ousmane Dembele, daca jucatorul nu va da randamentul asteptat. Barcelona a platit 105 milioane de euro pentru transferul atacantului de la Dortmund.