Agentul care i-a adus pe Popescu si Hagi la Barcelona anunta o noua SUPER AFACERE! Transferul URIAS se poate face in vara

Agentul dezvaluie ca a vorbit cu sefii lui Tottenham si Barcelona despre transferul lui Eriksen.

Intr-un interviu acordat pentru ziarul danez BT, Bayram Tutumlu sustine ca a intrat in contact cu Christian Eriksen. I-a transmis mijlocasului ca poate ajunge la un club mare al Europei din vara!

"Erisken m-a intrebat ce trebuie sa faca pentru a ajunge la un club mai mare, asa ca i-am spus ca este dorit de un astfel de club" a precizat Tutumlu.

"M-am intalnit si cu presedintele Barcelonei Josep Bartolomeu care l-a numit pe Eriksen cel mai mare jucator danez dupa Michael Laudrup. Asa ca i-am transmis lui Eriksen ca este dorit de Barcelona", a mai spus agentul.

Discutia cu Barca a avut loc in septembrie iar, conform lui Tutumlu, agentul lui Erisken (Martin Schoots) este cel care a distrus transferul, care ar fi putut sa aiba loc in ianuarie. Catalanii au optat in cele din urma pentru Coutinho.

"Pentru ca Eriksen sa ajunga la un club mai mare, trebuie sa scape de agentul sau", ataca Tutumlu.

Insa speranta moare ultima pentru jucatorul danez:

"In urma cu o luna, m-am intalnit si cu patronul lui Tottenham, Daniel Levy. Stiu ce este necesar pentru a-l lua pe Eriksen de la Spurs", incheie impresarul.