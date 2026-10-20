Ibrahima Konate și-a terminat contractul cu Liverpool la finalul stagiunii precedente și a semnat din postura de jucător liber de contract cu Real Madrid, club la care a fost instalat în vară Jose Mourinho.

Fundașul central a bifat deja la Real Madrid opt apariții în campionat și două meciuri în faza ligii din UEFA Champions League

A plecat de la Liverpool și și-a găsit fericirea la un alt club: ”E cel mai bun din lume! Nu mă așteptam la asta”

La patru luni de la transferul la Real Madrid, Ibrahima Konate s-a declarat impresionat de experiența trăită la clubul pe care îl consideră cel mai bun din lume și a recunoscut că amploarea și atenția de care se bucură gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” i-au depășit toate așteptările.

”Real Madrid este cel mai bun club din lume. Este mai mult decât mă așteptam.

Totul este amplificat la un nivel mult mai mare, iar oamenii din întreaga lume vorbesc despre noi”, a spus Konate, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Real Madrid se află pe locul trei în clasamentul La Liga cu 21 de puncte, fiind la o lungime în spatele lui Atletico Madrid (poziția secundă) și la șase de liderul FC Barcelona.

După nouă etape, galacticii au bifat șapte victorii, la care s-au adăugat două rezultate negative.

Pentru Real Madrid urmează meciul cu RB Leipzig din faza ligii UEFA Champions League, care va avea loc miercuri, de la 22:00, la Madrid. Confruntarea va fi arbitrată de Istvan Kovacs.