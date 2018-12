A dat gol in minutul 99 si intreg stadionul a luat-o razna! Apoi a urmat cel mai dubios moment al weeknedului :)) Reactia fabuloasa a lui Saponara dupa aceasta faza

Ricky Saponara, fotbalistul Sampdoriei, a fost protagonistul unui moment cel putin dubios in weekend.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Sampdoria a obtinut un egal cu Lazio, pe Olimpico din Roma, in minutul 99 al partidei din weekend. Ricky Saponara a fost eroul fanilor genovezi, marcand golul de 2-2 in ultimele secunde ale jocului.

Imediat dupa gol, Saponara s-a dus catre tribuna, pentru a se bucura alaturi de fani. Un fotograf a surprins, insa, un moment fabulos: un fan i-a dat sortul jos lui Saponara si i-a pus mana pe fund.

La final, Saponara a reactionat si el pe Instagram, scriind: "99 de moduri de a te bucura". El a dezvaluit ca fundasul Lorenzo Tonelli a fost in spatele gestului bizar.

Sampdoria's Ricky Saponara has backside exposed as he celebrates 99th minute leveller https://t.co/HPOpbV5HaV pic.twitter.com/cQMdpuVRW1