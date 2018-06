"Nu-si incap in pantaloni de fericire!" :)) Ce spune Anna Lesko despre favoritii ei de la Mondial

Si Anna Lesko asteapta Mondialul. Artista tine cu rusii si pariaza ca ei vor ajunge pana in semifinale!

Anna Lesko are doi favoriti in nationala Rusiei.



"Eu zic ca surprize mari vor aparea din partea portarului Igor Akinfeev si de la atacantul Alexander Kokorin", spune Lesko.



Cantareata e nascuta la Chisinau, dar are origini rusesti. Ea stie cum se vor distra rusii pe timpul mondialului.



"Rusii nu-si incap in pantaloni de fericire. Mi-as dori mult ca Rusia sa ajunga in semifinala", anunta Lesko.