Victorie incredibila a Romaniei in Portugalia: 'Stejarii' au batut la ULTIMA FAZA dupa ce au fost condusi tot meciu!

Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), intr-un meci din Rugby European Championship 2021.

''Stejarii'' au smuls victoria la ultima faza, dupa ce au fost condusi aproape tot meciul.

Romania a inceput cu dreptul meciul din Portugalia, printr-o lovitura de pedeapsa transformata de Vlaicu (4).

Portughezii au preluat apoi controlul si au reusit sa intoarca scorul (10-3), printr-un eseu marcat de Antunes. Lusitanii au dominat jocul, au fost mai rapizi si s-au desprins la 17-9, prin eseul semnat de Portela. In repriza secunda, avantajul gazdelor a crescut la 27-14, dupa o noua incercare, a lui Storti.

''Stejarii'' au avut un final remarcabil, cu doua incercari transformate, reusite de Onutu si Cojocaru, castigand dramatic la un singur punct.

Pentru Portugalia au reusit eseuri Dany Antunes (11), Jeromino Portela (36) si Rafaele Storti (67), toate transformate de Samuel Marques, care a contribuit cu alte doua lovituri de pedeapsa.

''Stejarii'' au avut trei eseuri prin Alexandru Savin (49), Nicolas Onutu (74) si Ovidiu Cojocaru (79), ultimele doua transformate de Plai (75, 80+1). Florin Vlaicu a reusit trei lovituri de pedeapsa (4, 21, 34).

Romania: 1. Alexandru Savin (CSA Steaua), 2. Eugen Capatina (SCM Timisoara), 3. Alexandru Gordas (Stade Nicois), 4. Ionut Muresan (SCM Timisoara), 5. Adrian Motoc (RC Massy), 6. Johannes van Heerden (CS Dinamo), 7. Cristian Chirica (Sporting Club Appameen), 8. Andre Gorcioaia (Bayonne; capitan), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Tudor Boldor (CSA Steaua), 11. Nicolas Onutu (CS Vienne), 12. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 13. Vladut Popa (CSA Steaua), 14. Ionut Dumitru (CSA Steaua), 15. Ionel Melinte (SCM Timisoara).

Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Stiinta Baia Mare), 17. Constantin Pristavita (CSM Stiinta Baia Mare), 18. Costel Burtila (Hycres-Carqueiranne-La Crau), 19. Marius Iftimiciuc (Perigueux), 20. Vlad Neculau (SCM Timisoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM Timisoara), 22. Daniel Plai (CSA Steaua), 23. Paul Popoaia (CSM Stiinta Baia Mare).

Portugalia: 1. Francisco Fernandes Moreira - 2. Mike Tadjer, 3. Anthony Alves, 4. Rafael Simoes, 5. Jose Rebelo de Andade, 6. Joao Granate, 7. Jose Madeira, 8. Manuel Picao Eusebio, 9. Samuel Marques, 10. Jeromino Portela, 11. Rodrigo Marta, 12. Tomas Appleton (capitan), 13. Jose Lima, 14. Rafaele Storti, 15. Dany Antunes.

Rezerve: 16. David Costa, 17. Duarte Diniz, 18. Geoffrey Moise, 19. Eric dos Santos Madeira, 20. Francisco Sousa, 21. Theo Entraigues, 22. Jorge Abecasis, 23. Nuno Sousa Guedes.

Competitia conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala 2023 din Franta. Conform regulamentului, primele doua echipe din grupa se califica direct la turneul final, iar ocupanta locului trei va disputa un baraj.

Romania a pierdut pe 6 martie prima sa partida in cadrul noii editii a REC in fata Rusiei, scor 13-18. In urmatoarele partide din Rugby Europe Championship, Romania va intalni Spania (20 martie, acasa), Georgia (27-28 martie, in deplasare) si Belgia/Olanda (3-4 iulie, acasa). Si Portugalia a pierdut meciul de debut, 16-29 acasa cu Georgia.

