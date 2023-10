Naţionala de rugby a Africii de Sud a revenit în fruntea ierarhiei mondiale, detronând Irlanda, după succesul din sferturile Cupei Mondiale 2023 din Franţa, când a reuşit să elimine chiar reprezentativa ţării gazdă cu 29-28, duminică seara, scrie AFP.

Podiumul mondial: Africa de Sud, Noua Zeelandă, Irlanda

Africa de Sud are acum 92,48 puncte, fiind urmată de Noua Zeelandă, şi ea calificată în semifinale, cu 90,91 puncte, şi de Irlanda, 90,57 puncte, câştigătoarea Six Nations 2023, eliminată în sferturile Mondialului de All Blacks. Pe locul 4 este Franţa (87,81), care a coborât două locuri.

Anglia, vicecampioana mondială, de asemenea semifinalistă, este pe locul 5, cu 84,03 puncte.

Australia doar pe locul 9, cel mai slab din istorie, România este tot pe 20

Este de menţionat poziţia a 9-a din clasament, pe care se află Australia, cu 77,48 puncte, cel mai slab loc ocupat vreodată de "canguri", Wallabies fiind eliminată de la CM 2023, într-o premieră nedorită, încă din faza grupelor.

România, care a ocupat ultimul loc în Grupa B a Mondialului din acest an, cu 0 puncte, se află pe un staţionar loc 20, cu 63,28 puncte.

