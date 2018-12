Federatia de Rugby se face din nou de ras: a dat afara selectionerul numit in septembrie!

Demiterea antrenorului Thomas Lièvremont a fost anuntata oficial astazi.

"In cadrul sedintei de pe 5 decembrie, care a avut loc la Bucuresti, membrii Biroului Federal al Federatiei Romane de Rugby au decis in unanimitate denuntarea unilaterala a contractului antrenorului principal al nationalei de seniori a Romaniei, Thomas Lièvremont, si a contractului antrenorului responsabil cu pregatirea fizica, Olivier Rieg. Motivul acestei decizii este nerespectarea mai multor clauze contractuale, fapt care a generat neindeplinirea obiectivelor de performanta stabilite de comun acord de World Rugby si Federatia Romana de Rugby si asumate de cei doi antrenori", a anuntat FRR, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa.

Desi federatia vorbeste despre nerespectarea clauzelor contractuale, se pare ca ruptura a survenit dupa ce Rieg, preparatorul fizic, fusese anuntat ca va fi demis, pentru taieri de costuri si optimizarea bugetului federal, iar Lièvremont ar fi transmis verbal ca isi da demisia. In saptamanile urmatoare, s-a cautat identificarea unei metode avantajoase pentru FRR de rupere a contractului, perioada in care despre activitatea francezului au inceput sa curga plangeri nefondate in privinta metodelor de lucru si a deciziilor acestuia.

In luna noiembrie Romania a sustinut trei meciuri, in care a inregistrat o victorie si doua infrangeri. In prima intalnire, Romania a invins Portugalia cu 36-6, aceasta victorie mentinandu-i pe "Stejari" in primul esalon al Rugby Europe International Championship. Celelalte doua meciuri, partide test World Rugby, au fost pierdute de Stejari cu 31-5, in fata echipei Statelor Unite ale Americii, si cu 27-20, in fata Uruguayului.



FUSESE NUMIT IN URMA CU DOAR 2 LUNI

Pe 12 septembrie, Federatia Romana de Rugby l-a prezentat pe noul antrenor principal al nationalei de seniori a Romaniei, francezul Thomas Lièvremont. Acesta colaborase cu "Stejarii" pentru doua din meciurile din Rugby Europe Championship, din luna martie 2018, cu Rusia si cu Belgia, ca antrenor specialist al marginii, si a coordonat pregatirea Romaniei A, in luna iunie 2018, pentru meciuri de pregatire cu England Counties. Lièvremont il inlocuise la conducerea tehnica a primei reprezentative pe galezul Lynn Howells, care a demisionat la inceputul lunii martie. Lynn Howells a debutat pe banca tehnica a Romaniei in 4 februarie 2012, intr-un meci din Cupa Europeana a Natiunilor, cu Portugalia, la Bucuresti, victorie 15-7.