Legitimat la Steaua, Surugiu a dezvăluit că nu mai mănâncă carne de aproape 7 ani. El spune că totul a început ca o provocare, dar acum se simte foarte bine.

Florin Surugiu: "Nu mănânc carne din 2016"

Colegii lui Surugiu nu au crezut că acesta va rezista fără carne. A contat mult și sprijinul soției sale, care, de asemenea, este vegetariană: "Sunt foarte atent, nu mănânc carne din 2016. Nu mănânc decât pește, dar foarte rar. Soția mea nu mănâncă de vreo zece ani. Eu de șapte, cam așa. Mă simt bine!

În 2016 am fost în Italia, atunci am luat decizia. A fost un challenge, să văd cum mă simt. Am zis: 'Ia să văd, de la 1 ianuarie nu mai mânănc carne'. Eram în Italia, am făcut acolo sărbătorile. Florin Vlaicu a fost cu mine acolo și a zis: 'Pleacă, mă, de aici. Reziști o săptămână, apoi te văd cu carnea în gură'.

Și de atunci nu mai mănânc carne, mănânc pește. Dar și peștele foarte rar. Mă simt bine. Sunt atent, nu beau sucuri. Beau apă, uneori fresh de portocale, dar știu că nici fresh-urile nu sunt așa bune. Sunt foarte atent la ce mănânc", a declarat Florin Surugiu, pentru Sport.ro.

Familia rămâne cea mai importantă

Experimentatul tricolor a vorbit și despre cât de importantă este familia pentru el: "Familia e cea mai importantă. Mai ales la noi, sportivii. Trebuie să ai o familie unită. Trebuie să cauți înțelegere, noi suntem foarte mult timp plecați de acasă: cantonamente, perioade foarte lungi.

Și când sunt acasă am antrenament dimineața, după-amiaza, e ca un job full-time. Dacă nu ai familia aproape, nu o să ai rezultate", a mai spus Surugiu, la Poveștile Sport.ro.

Mijlocaș la grămadă, Florin Surugiu are peste 100 de selecții în echipa națională de seniori. Doar cinci jucători români fac parte din acest club. Pe lângă el se mai află Cătălin Fercu, Valentin Calafeteanu, Florin Vlaicu și Mihai Macovei.

România, prezentă la Cupa Mondială de rugby

În cel de-al treilea meci de la Cupa Mondială de Rugby, România va înfrunța Scoția, pe 30 septembrie, de la ora 22:00. Disputa va avea loc în orașul Lille.

"Stejarii" au suferit două înfrângeri dure în primele jocuri: România - Irlanda 8-82 și România - Africa de Sud 0-76

Clasament Grupa B

Irlanda 2 meciuri (141-24) 2 pb 10 puncte Africa de Sud 2 meciuri (94-3) 1 pb 9 puncte Scoția 1 meci (3-18) 0 pb 0 puncte Tonga 1 meci (16-59) 0 pb 0 puncte România 2 meciuri (8-158) 0 pb 0 puncte

Programul

Africa de Sud - Irlanda - 23 septembrie, ora 22:00

Scoţia - Tonga - 24 septembie, ora 18:45

Scoţia - România - 30 septembrie, ora 22:00

- 30 septembrie, ora 22:00 Africa de Sud - Tonga - 1 octombrie, ora 22:00

Irlanda - Scoţia - 7 octombrie, ora 22:00

Tonga - România - 8 octombrie, ora 18:45

Lotul României la Cupa Mondială

Pilieri: Alexandru Savin (CSA Steaua), Gheorghe Gajion (Stade Montois), Thomas Creţu (Stade Francais), Alexandru Gordaş (CS Dinamo), Costel Burţilă (RC Hyères Carqueiranne La Crau), Iulian Harţig (RC Bassin d’Arcachon)

Taloneri: Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), Robert Irimescu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Florin Bărdaşu (CSA Steaua)

Linia a II-a: Adrian Motoc (Biarritz Olympique), Marius Iftimiciuc (US Carcassonne), Ştefan Iancu (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Linia a III-a: Cristi Chirică (CS Dinamo), Andrei Gorin (RC Hyeres Carqueiranne La Crau), Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), Dragoş Ser (CSA Steaua), Cristi Boboc (CSA Steaua), Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Damian Strătilă (CSA Steaua)

Mijlocaşi la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Alin Conache (SCM USV Timişoara),

Mijlocaşi la deschidere: Gabriel Pop (CS Dinamo), Tudor Boldor (CS Dinamo)

Aripi: Nicolas Onuţu (CS Vienne), Marius Simionescu (SCM USV Timişoara), Tangimana Fonovai (CSA Steaua)

Centri: Taylor Gontineac (Rouen Normandie), Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), Taliauli Sikuea (CSM Ştiinţa Baia Mare)

Fundaşi: Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), Sioeli Lama (CSA Steaua Bucureşti)

Căpitanul echipei este Cristi Chirică.

Selecționer: Eugen Apjok